Approvata legge salva-lavoro per malati oncologici: ecco cosa cambia

Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge che introduce misure a tutela del posto di lavoro per le persone affette da malattie oncologiche, invalidanti, croniche e rare, segnando un passo importante nella protezione dei diritti dei lavoratori fragili. Il provvedimento, votato all’unanimità da tutti i gruppi parlamentari, è stato accolto con soddisfazione da associazioni e organizzazioni del settore sanitario.

La norma prevede che i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, colpiti da queste patologie e con un’invalidità pari o superiore al 74%, possano richiedere un congedo retribuito fino a un massimo di 24 mesi, continuativo o frazionato, con conservazione del posto di lavoro. Durante il periodo di assenza non è prevista retribuzione e non si potrà svolgere alcun tipo di attività lavorativa.

Questa misura supera il limite precedente di sei mesi, oltre i quali molti lavoratori rischiavano il licenziamento. Con la nuova legge, il diritto alla conservazione del posto viene esteso di ulteriori 18 mesi, offrendo una tutela concreta durante le fasi più critiche della malattia.

Al termine del congedo, il lavoratore avrà priorità nella stipula di accordi per il lavoro agile, qualora la mansione lo consenta. È inoltre previsto un incremento dei permessi retribuiti: da 8 a 10 ore mensili, applicando per le ore aggiuntive la normativa relativa alle gravi patologie che richiedono terapie salvavita. A tali ore sarà associata una indennità economica regolata secondo le norme vigenti in materia di malattia.

Un’altra importante novità è l’istituzione, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, di un fondo per premi di laurea in ambiti legati alla salute, dedicati alla memoria dei pazienti oncologici. La dotazione prevista è di 2 milioni di euro annui a partire dal 2026.

L’intero impianto normativo entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, con un finanziamento iniziale di 20,9 milioni di euro, destinato ad aumentare progressivamente fino a 25,2 milioni annui nel 2035, anno in cui la misura entrerà a pieno regime. La proposta era stata approvata dalla Camera lo scorso marzo e viene considerata una svolta legislativa di grande rilevanza sociale.

