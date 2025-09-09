Approda a Brindisi la Sea-Eye con 52 migranti soccorsi nel Mediterraneo

A bordo anche neonati e donne incinte
È approdata nel porto di Brindisi la nave della ong Sea-Eye con a bordo 52 migranti, soccorsi nei giorni scorsi in due diverse operazioni nel Mediterraneo.
Secondo quanto reso noto dall’organizzazione, tra i migranti si trovano tre neonati e due donne incinte. Al loro arrivo, i passeggeri sono stati accolti dal servizio di accoglienza predisposto e coordinato dalla prefettura.
I migranti provengono principalmente da Egitto, Eritrea e Somalia e, come disposto dalle autorità, saranno trasferiti nei centri di accoglienza presenti sul territorio pugliese.
L’operazione conferma ancora una volta il ruolo centrale del porto di Brindisi come punto di approdo nelle attività di soccorso e assistenza in mare.
