9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto Francesco Manfuso

Approda a Brindisi la Sea-Eye con 52 migranti soccorsi nel Mediterraneo

Dante Sebastio 9 Settembre 2025
centered image

A bordo anche neonati e donne incinte

È approdata nel porto di Brindisi la nave della ong Sea-Eye con a bordo 52 migranti, soccorsi nei giorni scorsi in due diverse operazioni nel Mediterraneo.

Secondo quanto reso noto dall’organizzazione, tra i migranti si trovano tre neonati e due donne incinte. Al loro arrivo, i passeggeri sono stati accolti dal servizio di accoglienza predisposto e coordinato dalla prefettura.

I migranti provengono principalmente da Egitto, Eritrea e Somalia e, come disposto dalle autorità, saranno trasferiti nei centri di accoglienza presenti sul territorio pugliese.

L’operazione conferma ancora una volta il ruolo centrale del porto di Brindisi come punto di approdo nelle attività di soccorso e assistenza in mare.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Brigata San Marco, Orini nuovo comandante al posto di Grazioso

9 Settembre 2025 Dante Sebastio

Francavilla Fontana, Nico Gori e la sua band infiamma piazza Giovanni XXIII

9 Settembre 2025 Giovanni Cannalire

Donna denuncia stupro di gruppo a Malta, indagati 5 pugliesi

9 Settembre 2025 Claudia Carbonara

Brindisi, dal Governo 5 milioni di euro per strade e scuole

9 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Brindisi, detenuto aggredisce agenti e appicca il fuoco in cella

9 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Francavilla Fontana, un arresto per spaccio di droga: i controlli

9 Settembre 2025 Michele Iurlaro

potrebbe interessarti anche

Filiano, merito e impegno: 8 studenti ricevono la borsa di studio comunale

9 Settembre 2025 Francesco Cutro

Cittadella della Carità, CISLFP: “No tagli, tutto il personale da salvare”

9 Settembre 2025 Redazione

Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Monopoli “Squadra cresce, serve pazienza”

9 Settembre 2025 Redazione

Brigata San Marco, Orini nuovo comandante al posto di Grazioso

9 Settembre 2025 Dante Sebastio