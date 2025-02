Apprensione per salute del Papa: arcivescovo Bari invita alla preghiera

“Viviamo giornate piene di trepidazione per la salute del Santo Padre. Prego i parroci, i presbiteri, le comunità religiose e i singoli fedeli a pregare e a far pregare per Papa Francesco e per tutta la Chiesa”. Con queste parole, l’arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, ha rivolto un appello alla comunità affinché si unisca in preghiera per il Pontefice.

Il Santo Padre è ricoverato da venerdì scorso al Policlinico Gemelli di Roma a causa di una polmonite bilaterale. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i fedeli, che seguono con apprensione l’evolversi delle sue condizioni di salute.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author