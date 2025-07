Apprensione a Ventimiglia: si cerca il bimbo di 5 anni scomparso

Ore di apprensione a Ventimiglia, per la scomparsa del piccolo Allen dal campeggio in cui era ospite insieme alla sua famiglia. Le telecamere di sorveglianza nei pressi del campeggio situato a Latte, frazione di Ventimiglia, hanno catturato dei frame in cui il bambino attraversa la strada. Interrogatorio dell’unica persona ad averlo incontrato prima della sua scomparsa ultimato. Il video, ora al vaglio degli inquirenti, mostra il piccolo prima della sua sparizione, fornendo indizi cruciali per le ricerche.Le operazioni di ricerca continuano senza sosta, coinvolgendo forze dell’ordine, volontari e unità cinofile.

