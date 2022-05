LECCE – L’Avis Comunale di Lecce lancia un appello ai cittadini: “Venite a donare sangue e plasma, col caldo e la crescente presenza di turisti il fabbisogno è aumentato” . Il Presidente Francesco Martina, sottolinea poi che “manca poco alla Puglia ad essere autosufficiente” per questo invita tutti, specialmente i giovani, ad avvicinarsi all’Avis.

Per tutto il periodo estivo, da giugno ad agosto, sono in programmi diversi appuntamenti per avvinarsi alla donazione, anche in alcuni lidi del Salento. Si parte domenica 5 giugno al Centro Trasfusionale dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Per gli altri eventi si può consultare la pagina facebook: aviscomunalelecce