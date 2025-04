Appello dalla Puglia: “Più fondi per estendere lo screening mammografico”

La Regione Puglia lancia un forte appello al Governo dopo la bocciatura, da parte del Ministero dell’Economia e Finanze, dell’emendamento che avrebbe esteso lo screening mammografico gratuito alle donne tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni. A denunciarlo è Tommaso Gioia, consigliere per la Sanità del presidente della Regione, che definisce la decisione “miope e irresponsabile”.

Secondo Gioia, il mancato stanziamento dei 6 milioni di euro annui necessari per potenziare il programma di prevenzione oncologica è un grave errore che penalizza le donne pugliesi, proprio mentre la sanità pubblica affronta sfide sempre più complesse. “Il cancro al seno è tra le principali cause di mortalità femminile – afferma – e investire nella prevenzione è fondamentale per ridurre i decessi e garantire diagnosi tempestive”.

La Regione Puglia, spiega ancora il consigliere, continuerà a battersi per un sistema sanitario più equo e inclusivo. “Il Governo – conclude – riveda la sua scelta: la salute delle donne non può essere sacrificata per logiche di bilancio, mentre miliardi vengono spesi per il riarmo. Le pugliesi meritano attenzione, diagnosi precoci e cure adeguate”.

