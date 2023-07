Appartamento in fiamme a Taranto, in salvo una donna

TARANTO – Una donna è stata tratta in salvo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, in seguito ad un incendio che si è sviluppato all’interno di un appartamento. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 9 luglio, in Via Liside, nel centro del capoluogo ionico, oltre ai pompieri sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale. Pare che il rogo abbia avuto origine a causa di un cortocircuito partito da uno scaldabagno, in breve tempo le fiamme hanno avvolto i locali dell’abitazione al terzo piano fino stabile.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp