Appalti truccati a Sannicola: indagato sindaco, in carcere vicesindaco

È di otto arresti il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Gallipoli, che ha eseguito una serie di misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta su presunti illeciti nella gestione della cosa pubblica nel Comune di Sannicola, in provincia di Lecce.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha portato alla luce un presunto sistema di gare pilotate, concorsi truccati e favoritismi che avrebbero compromesso la regolarità amministrativa.

In carcere è finito Cosimo Piccione, ex sindaco e attuale vicesindaco di Sannicola. Ai domiciliari sono stati posti Cosimo Leo, Gianpaolo Miglietta, Marco Mario Prontera, Annunziata Fiorella Rocca, Giordano Carrozzo, Maria Pia Gioffreda e Walter Cosimo Pennetta. Per Valentina Errico, Giuseppe Ingrosso e Valerio Rizzello, tutti indagati, è stato disposto l’obbligo di firma, mentre agli imprenditori Alberto Pisanello (anche assessore a Tuglie) e Oronzo Trio è stato applicato il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Complessivamente, l’inchiesta coinvolge 29 persone, tra cui funzionari comunali, imprenditori, professionisti e l’attuale sindaco Graziano Scorrano, nonché cinque società ritenute riconducibili agli indagati.

Secondo gli inquirenti, le procedure di gara sarebbero state sistematicamente alterate per favorire soggetti vicini all’amministrazione comunale, anche con finalità di consolidamento elettorale. Tra i reati ipotizzati figurano: associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbata libertà degli incanti, frode nelle forniture pubbliche, peculato, falsa testimonianza, intercettazione abusiva, truffa aggravata ai danni dello Stato, falso in atti pubblici e manipolazione di documenti e graduatorie di concorsi pubblici.

Le indagini sono partite da presunte irregolarità in un concorso indetto dal Comune di Sannicola, ritenuto esemplificativo di una gestione distorta della macchina amministrativa, dove le gare d’appalto sarebbero state orientate in maniera fraudolenta verso imprenditori legati politicamente agli amministratori.

