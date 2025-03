Appalti pubblici truccati, si dimette sindaco di Ruffano

Il sindaco di Ruffano, Antonio Rocco Cavallo, arrestato la scorsa settimana con altri due sindaci salentini nell’ambito dell’inchiesta della Gdf su un presunto sistema corruttivo tra imprenditori, amministratori e tecnici finalizzato all’aggiudicazione di appalti pubblici in alcuni comuni del Salento, si è dimesso dalla carica. Le dimissioni sono state firmate da Cavallo questa mattina in carcere e affidate con delega ai legali difensori, avvocati Luigi Corvaglia e Giancarlo Sparascio e quindi protocollate al Comune.

Nell’ambito della stessa inchiesta erano stati anche arrestati e messi ai domiciliari i sindaci di Sanarica, Salvatore Sales e di Maglie, Ernesto Toma, quest’ultimo insieme al suo vice, Marco Sticchi.

Dopo gli arresti la Prefettura di Lecce aveva disposto la sospensione dalle cariche per i tre sindaci e gli amministratori arrestati. (ANSA).

Laura Milano