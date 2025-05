Apoteosi Canosa! Altra impresa esterna e playoff regionali vinti: Polimnia battuta 1-2

A festeggiare è il Canosa, che si aggiudica la finale regionale dei playoff di Eccellenza battendo per 1-2 la Polimnia al “Caduti di Superga” di Mola di Bari. Decisivo l’uno-due micidiale dei rossoblù tra il 59′ ed il 65′: prima la rasoiata dalla distanza di Lamacchia, poi l’inserimento fatale di Mangialardi, valso il raddoppio.

Vana l’incornata di Gernone all’86’ ed il forcing finale dei polignanesi, il Canosa compie un’altra impresa esterna dopo la vittoria di Galatina e, vincendo i playoff pugliesi, accede alla fase nazionale: ad attendere la squadra di Vincenzo Lanotte in semifinale ci sarà la vincente dei playoff del Girone B di Eccellenza Campana, doppia sfida in programma il 25 maggio ed il 1 giugno.

