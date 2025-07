Apertura ospedale San Cataldo: Gemmato a Emiliano: “Pronti a collaborare per l’apertura”

MANDURIA – Intervenendo a Manduria al Forum in Masseria di Bruno Vespa, il Sottosegretario di Stato alla Salute Marcello Gemmato si è soffermato sul nuovo ospedale di Taranto Dan Cataldo, in fase di costruzione e ormai quasi completato, ma bisogna individuare le risorse per l’ultimo miglio, compreso il personale da assumere. A tal proposito Gemmato tende una mano alla Regione Puglia dando massima disponibilità al Governatore Emiliano per dare ai pugliesi e ai tarantini in particolare questa importante struttura sanitaria.

Nel servizio qui sotto il riepilogo delle iniziative mattutine della seconda giornata di “Forum in Masseria” a Manduria, dove erano presenti anche il vice presidente della commissione europea Fitto e il ministro Valditara, con le dichiarazioni di Marcello Gemmato.

