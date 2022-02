TARANTO- È stato aperto un fascicolo nella Procura dei minorenni di Taranto relativo ai fatti che sono accaduti il 21 gennaio: due ragazzine se le sono date di santa ragione in via Dante, davanti agli amici, tirandosi i capelli e appellandosi con parole volgari.

Il video che ha fatto il giro dei social, di cui qualcuno ha anche denunciato l’esistenza alla polizia postale, non è sfuggito alle forze di polizia e ai magistrati che hanno deciso di aprire un fascicolo. Sono stati ascoltati i genitori delle minorenni e i test presenti quel giorno in via Dante. Inoltre, pare che una delle madri delle due ragazze abbia sporto querela.