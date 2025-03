Aperte le iscrizioni per la 39a Regata Internazionale Brindisi-Corfù

BRINDISI – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la 39ª edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, in programma dall’8 al 10 giugno 2025. L’evento, organizzato dal Circolo della Vela Brindisi in collaborazione con il Marina Gouvia Sailing Club, si conferma tra le regate d’altura più prestigiose del Mediterraneo.

La competizione, patrocinata dalla Federazione Italiana Vela, prenderà il via domenica 8 giugno dalle acque esterne del porto di Brindisi, con arrivo sull’isola greca di Corfù, dopo 104 miglia nautiche di navigazione.

La partecipazione è aperta a imbarcazioni d’altura con certificato di stazza ORC (International o Club) e Multiscafi con certificato Multi2000, entrambi dotati di motore entrobordo e in regola con le normative sulla navigazione. Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Segreteria di regata entro il 3 giugno 2025.

Le operazioni di stazza e controllo si svolgeranno il 6 e 7 giugno, mentre la presentazione ufficiale avrà luogo il 7 giugno alle ore 19.00, ai piedi della Scalinata delle Colonne Romane di Brindisi. La partenza della regata è prevista per l’8 giugno alle ore 11.00, con il briefing degli equipaggi alle 9.00. La premiazione si terrà a Corfù il 10 giugno, presso il Marina di Gouvia.

Oltre alla gara, il programma dell’evento prevede una serie di iniziative collaterali per regatanti, cittadini e appassionati, arricchendo l’atmosfera sportiva e culturale della manifestazione.

Per maggiori informazioni e per scaricare il bando di regata, è possibile visitare il sito www.brindisi-corfu.com o contattare la segreteria ai numeri 0831/411479 – 3296256611 oppure via e-mail all’indirizzo iscrizioni@brindisi-corfu.com.

