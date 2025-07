“Aperitivo tra gli Ulivi” a Corato: ospite speciale Roberto Donadoni

Tra gli ulivi secolari dell’azienda agricola Lamacupa, alle porte di Corato, si rinnova l’appuntamento con l’evento “Aperitivo tra gli Ulivi”, giunto quest’anno alla quarta edizione. L’iniziativa, in programma venerdì 1° agosto 2025, vedrà come ospite d’onore Roberto Donadoni, celebre figura del calcio italiano.

Ideato da Maria Rosa Arbore e Luigi Malcangi, l’evento intende valorizzare l’olio extravergine d’oliva come simbolo di uno stile di vita sano e consapevole, in un contesto dove natura, cultura e convivialità si fondono. Il tema dell’edizione 2025, “L’Olio tra Sport e Benessere”, guiderà un percorso che mette in dialogo la qualità dell’alimentazione con i valori dello sport e della salute.

A condurre la serata sarà il giornalista Matteo Schinaia, che modererà un talk con ospiti di rilievo. Accanto a Donadoni, interverranno la biologa nutrizionista Nunzia Tiziana Cipriani, l’assaggiatore e capo panel Alfredo Marasciulo, portando le loro testimonianze su benessere, alimentazione e qualità del prodotto.

L’esperienza sensoriale proseguirà con una proposta enogastronomica d’eccellenza. Gli chef Giovanni Vitale di “Tenuta Tedone Consolini” e Alessandro Salvemini di “Radici Enocucina” interpreteranno l’olio EVO come protagonista assoluto di ogni piatto. Seguiranno gli show cooking firmati Pastificio Granoro, Caseificio Maldera, Pasticceria Caffè Duomo e i vini delle Cantine Santa Lucia.

La serata sarà arricchita dalle esibizioni musicali di Savio Vurchio, Stefania Tesoro e Gianni Binetti, con cocktail all’olio EVO realizzati da After Bistrot.

Non mancherà un importante spazio dedicato alla solidarietà: parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Il giardino di Gloria, impegnata con il progetto “Benessere in Movimento”, pensato per favorire il benessere psicofisico dei ragazzi con disabilità. Le attività previste includono percorsi sensoriali tra gli ulivi, yoga, degustazioni guidate e laboratori di psicomotricità in collaborazione con la palestra Wellness di Corato e il Centro Sportivo Gran Football.

L’evento gode del patrocinio del Comune di Corato, di Città dell’Olio, dell’associazione Terre di Coratina e di Slow Murgia Castel del Monte. La conferenza stampa di presentazione si svolgerà lunedì 28 luglio alle ore 20:00 nell’oliveto Lamacupa e sarà trasmessa in diretta Facebook e sul canale YouTube di Kifra TV.

«L’ulivo è casa, è dove tornare e da dove ripartire», ha dichiarato Maria Rosa Arbore. «Vogliamo affermare che la qualità si può vivere e gustare, e che il benessere è una scelta quotidiana fatta di cura e bellezza».

I posti per partecipare sono limitati: è possibile prenotarsi al link https://tinyurl.com/aperitivotragliulivi oppure al numero 347 6563644 (anche via WhatsApp).

