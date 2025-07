Anziano muore dopo incidente a Andria: indagata una donna per omicidio stradale

È deceduto il 92enne rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale dello scorso 16 luglio ad Andria, all’incrocio tra via Ospedaletto e via Aldo Moro. L’anziano era ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale “Lorenzo Bonomo”, dove i medici avevano riscontrato un grave trauma cranico, rivelatosi purtroppo fatale.

Alla guida dell’autovettura coinvolta nello scontro c’era una donna ora indagata per omicidio stradale. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trani, sono state affidate alla Polizia Locale di Andria, che intervenne subito dopo il sinistro per i rilievi.

Saranno ora gli accertamenti tecnici e testimonianze a chiarire la dinamica dell’impatto e a stabilire eventuali responsabilità penali.