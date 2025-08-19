19 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Grottaglie, anziana in casa non risponde ai familiari: immediati i soccorsi

Marzia Baldari 19 Agosto 2025
centered image

GROTTAGLIE: Attimi di preoccupazione a Grottaglie: un’anziana di 82 anni, che da ieri sera non rispondeva ai familiari al telefono, ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco per verificare la situazione. Secondo e prime informazioni, la donna sarebbe caduta in bagno.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e ha trasportato l’82enne al Giannuzzi di Manduria.

Non sono ancora note le sue condizioni.

*Aggiornamenti in corso*

About Author

Marzia Baldari

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Manduria, lutto cittadino per Pasquale Dinoi. Sammarco: «L’assessore Baldari non ha rinviato i suoi eventi»

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva: ricorso Tar contro Aia, crescono le adesioni delle associazioni

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Sparatoria in pieno centro a Taranto: ferito un 43enne, indaga la Polizia

19 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

L’ultimo saluto a Pasquale Dinoi e la lettera struggente dei colleghi

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Taranto, cibo conservato male: sanzioni per titolare paninoteca

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

Taranto, sospeso circolo privato: “È un covo di pregiudicati”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Palo del Colle, grande folla per l’ultimo abbraccio a Francesco Saccente

19 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Manduria, lutto cittadino per Pasquale Dinoi. Sammarco: «L’assessore Baldari non ha rinviato i suoi eventi»

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Ex Ilva: ricorso Tar contro Aia, crescono le adesioni delle associazioni

19 Agosto 2025 Marzia Baldari

Movida sicura, la Provincia di Lecce lancia il progetto “Movidamente“

19 Agosto 2025 Dante Sebastio