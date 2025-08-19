Grottaglie, anziana in casa non risponde ai familiari: immediati i soccorsi

GROTTAGLIE: Attimi di preoccupazione a Grottaglie: un’anziana di 82 anni, che da ieri sera non rispondeva ai familiari al telefono, ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco per verificare la situazione. Secondo e prime informazioni, la donna sarebbe caduta in bagno.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e ha trasportato l’82enne al Giannuzzi di Manduria.
Non sono ancora note le sue condizioni.
*Aggiornamenti in corso*
