Grottaglie, anziana in casa non risponde ai familiari: immediati i soccorsi

GROTTAGLIE: Attimi di preoccupazione a Grottaglie: un’anziana di 82 anni, che da ieri sera non rispondeva ai familiari al telefono, ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco per verificare la situazione. Secondo e prime informazioni, la donna sarebbe caduta in bagno.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 e ha trasportato l’82enne al Giannuzzi di Manduria.

Non sono ancora note le sue condizioni.

*Aggiornamenti in corso*

