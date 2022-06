CAROVIGNO- Ha aperto la porta di casa e ha iniziato a camminare per le strade di Carovigno in pigiama e con le ciabatte. Il figlio non l’ha vista più, ha allertato i carabinieri della stazione che hanno immediatamente attivato le ricerche: un’anziana signora è stata rintracciata e salvata dai militari dell’Arma.

È accaduto nel pomeriggio del 14 giugno, a Carovigno, quando alla centrale operativa è arrivata la telefonata per allontanamento di una signora in condizioni di salute precarie. I carabinieri hanno subito avviato le ricerche circoscrivendo la zona dell’allontanamento, anche in considerazione della particolare morfologia dei luoghi, con strade trafficate e condizioni climatiche difficili a causa del caldo intenso.

La signora, disorientata e spaventata, è stata fortunatamente intercettata sulla strada statale 16 Carovigno/San Vito a qualche chilometro di distanza dal luogo del suo allontanamento. I militari hanno notato la donna camminare lungo la strada in direzione di San Vito. Prontamente è stata soccorsa e rifocillata, in attesa dell’arrivo del figlio, il quale dopo aver ringraziato i militari ha riportato l’anziana madre a casa.