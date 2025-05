Anzi, incidente sulla Statale 92: muore motociclista di 58 anni

ANZI – Un uomo di 58 anni, originario di Avellino, è morto nella mattinata di sabato 3 maggio in un incidente stradale sulla Statale 92 dell’Appennino Meridionale, in territorio di Anzi (Potenza). L’uomo viaggiava a bordo di una moto in direzione Potenza. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell’incidente. Per il suo particolare tracciato ricco di curve, la Statale 92 è tra le strade preferite dai motociclisti che la percorrono soprattutto nei fine settimana. Inutili i soccorsi per il 58enne che è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti intorno alle 13 e 40 i Carabinieri per gli accertamenti del caso utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Si tratta, purtroppo, della decima vittima della strada in Basilicata da inizio 2025.

