“Per l’encomiabile impegno assicurato con l’insorgere della pandemia a servizio della collettività italiana nel Regno Unito, l’ingegnere Antonio Saponaro ha messo a punto un apposita piattaforma telematica per facilitare il lavoro della Italian Medical Society of Great Britain in accordo con la Task force Covid-19 istituita dal consolato generale di Londra e rispondere alle innumerevoli richieste di assistenza dei connazionali”.

Con questa motivazione l’ingegnere Antonio Saponaro, originario di Francavilla Fontana, è stato proclamato Cavaliere dell’ordine della Stella d’Italia a Londra.

“Fondamentale, in particolare, è stato l’impegno profuso per promuovere la diffusione tra gli italiani delle prime essenziali informazioni per fronteggiare l’emergenza di quel virus per molti versi ancora sconosciuto”.

Antonio Saponaro ha 40 anni e vive da tempo in Inghilterra, lavorando nel settore delle rinnovabili. Nel breve video che si pubblica, l’ingegnere francavillese è visibilmente commosso per l’onorificenza ricevuta e commenta: “Perché all’inizio il virus è qualcosa di nuovo, era importante veicolare informazioni trasparenti, specialmente ai cittadini italiani, per tranquillizzarli sulle procedure da seguire. All’epoca informazioni che oggi si davano per scontate potevano apparire come non adeguate. Il mio contributo è stato quello di creare una piattaforma dove gestivamo tutte le richieste. Poi, in collaborazione con il segretario generale, indirizzavamo le richieste al medico volontario più idoneo”.