Antonio Raone subentra a Delli Noci in Consiglio regionale

L’imprenditore leccese, primo dei non eletti nel 2020 della lista CON, ha aderito a Forza Italia, quindi toglierebbe un seggio alla maggioranza

Dopo le dimissioni di Alessandro Delli Noci, che ha lasciato anche l’incarico di assessore allo sviluppo economico, sarà Antonio Raone a fare il suo ingresso in Consiglio regionale. Il subentro avverrà in qualità di primo dei non eletti nella lista Con, con cui si era candidato alle regionali del 2020, raccogliendo 7279 preferenze.

Imprenditore leccese, Raone ha successivamente aderito a Forza Italia, partito con cui mantiene una posizione critica nei confronti della Giunta regionale guidata da Michele Emiliano. Il suo insediamento è previsto nella prossima seduta consiliare del 17 giugno, durante la quale dovrebbe ufficializzare l’adesione al gruppo consiliare forzista.

Questa mossa comporterebbe un seggio in meno per la maggioranza di centrosinistra, già messa a dura prova nelle ultime sedute, modificando gli equilibri numerici all’interno dell’Aula.

Il passaggio di Raone rischia quindi di aggravare ulteriormente le tensioni politiche, rendendo più complessa la tenuta della maggioranza in vista dei prossimi appuntamenti istituzionali.

