Antonio Finamore lascia la Lega: “Addio a un sistema monocratico, resto fedele ai miei valori”

Uno sfogo dai toni amari, ma anche un messaggio limpido a chi lo conosce e ha condiviso con lui anni di militanza politica: Antonio Finamore lascia la Lega. Lo fa con un post in cui rivendica il proprio spirito di servizio e la lealtà verso i cittadini, denunciando però il crescente isolamento e l’assenza di coinvolgimento nelle scelte del partito.

“Chi mi conosce bene – scrive Finamore – sa che la politica per me è sempre stata spirito di servizio, lealtà nei rapporti personali, fiducia nei programmi e nella parola data”. Ma qualcosa si è rotto: “Con molto rammarico – prosegue – devo riconoscere di aver perso quell’entusiasmo che mi ha sempre contraddistinto”.

Finamore, che aveva aderito alla Lega dopo l’esperienza con Prima Lecce, sottolinea come non si sia mai tirato indietro dal lavoro di squadra: “Mi sono sempre sentito un gregario e a testa alta ho sempre lavorato pancia a terra per portare credibilità e voti”. Tuttavia, denuncia oggi un sistema in cui prevale la gestione verticistica e l’assenza di partecipazione: “Un sistema monocratico in cui non sono previsti né il coinvolgimento nei passaggi politici importanti né la partecipazione alle decisioni da prendere”.

Una realtà difficile da accettare per chi, come lui, ha sempre vissuto la politica come impegno collettivo. Da qui la decisione: “Vi comunico, amiche e amici miei, la decisione di lasciare la Lega”. Con un ultimo chiarimento: “Non sono in cerca di nuova collocazione, non sono in cerca di contentini. Sono e resto Antonio Finamore, sul quale potrete sempre contare”.

Un messaggio che suona come un addio, ma non come un abbandono della scena pubblica: più come una presa di posizione di chi vuole restare fedele a se stesso.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts