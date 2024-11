Antonio De Donno presenta il suo libro a Antenna Sud

FRANCAVILLA FONTANA – Negli studi di Antenna Sud il dott. Antonio De Donno, ex Procuratore capo di Brindisi, ha presentato il suo libro: “La giusta direzione, storia di un magistrato”, un’opera che tratteggia i momenti fondamentali della sua lunga e importante carriera. Un volume che ripercorre le tappe della lotta alla Sacra corona unita in Puglia e l’operato dello Stato per fronteggiarla

