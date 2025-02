Antonini contro Giove: “Ha rovinato l’intero campionato”

Torna a parlare del Taranto il presidente del Trapani Valerio Antonini e lo fa tramite i propri profili social. L’attuale proprietario della squadra siciliana, utilizza parole forti per spiegare il momento che si sta vivendo in Serie C: “Il Taranto sta falsando il campionato” per poi attaccare l’attuale socio di maggioranza della squadra jonica Massimo Giove: “Il suo ‘ex’ Presidente dovrebbe essere citato in giudizio da tutti noi Presidenti di Serie C per i danni creati rovinando un campionato intero, avendo cominciato la stagione consapevole che non sarebbe arrivao a Natale e mettendo in atto queste finte vendite societarie da prima repubblica”

Antonini a ruota libera anche sulla questione cessioni: “Sarei curioso di sapere dove sono finiti i 500 mila euro della vendita di Antonini (Suo omonimo giocatore passato al Catanzaro, ndr), e i 75 mila euro che ho pagato per Kanoute o quelli pagati dall’Avellino per Ferrara”. Il presidente del Trapani aggiunge: “Spero che si apra una indagine seria anche per rispetto della Città di Taranto, una delle più importanti nel Mediterraneo per storia e futuro, che non meritava questa fine sportiva indecorosa”.

