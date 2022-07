MESAGNE- “Come l’aria che si rinnova”, si intitola il progetto discografico del 2022 di Antonella Ruggiero, una selezione di brani che l’artista dall’inconfondibile voce descrive con queste parole: “Come l’aria che si rinnova significa un bisogno di rinnovamento. Quel momento in cui ci guardiamo intorno per passare in rassegna quello che è stato, trattarlo con cura e metterlo sotto la luce del presente, così da fare spazio a quello che verrà”. La collezione della cantautrice arrangia 18 brani scritti da e per lei tra il 1996 e il 2018.

Il nome di Antonella Ruggiero si lega a quello del gruppo musicale dei Matia Bazar del quale nel 1975 è tra i componenti fondatori, siglando il successo nazionale e internazionale della band grazie all’indimenticabile interpretazione di brani come Stasera che sera, Per un’ora d’amore, Vacanze romane, Souvenir, Ti sento, La prima stella della sera. Nel 1996, nel percorso da solista che segna una scelta compiuta sette anni prima, la cantautrice genovese incide l’album Libera. Sempre nel 1996 apre i concerti delle tappe italiane del tour di Sting e un nuovo percorso di successi, come Amore lontanissimo, che nel 1998 si aggiudica il secondo posto al Festival di Sanremo. Nel 2001, incide l’album Luna crescente – Sacrarmonia con gli Arkè Quartet, un disco incentrato sulla musica sacra che porta in tournée per chiese, teatri e basiliche. Dopo aver partecipato per altre due volte al Festival di Sanremo, si dedica ai progetti più svariati, dalla musica sacra al tango, partecipando ancora a Sanremo nel 2014. Il talento versatile dell’artista le vale una platea di fan che la segue e la apprezza, riconoscendola come una delle più belle voci della musica italiana.

Domani, giovedì 28 luglio, Antonella Ruggiero terrà un concerto in piazza Vittorio Emanuele II a Mesagne a partire dalle ore 21.30. L’evento è promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito della rassegna estiva “MesagnEstate2022 – lo spettacolo dell’inclusione”. Ingresso gratuito.

Informazioni utili

Il concerto è gratuito con accesso libero. Sarà attivo un varco di ingresso da via Castello per raggiungere l’area concerto accessibile a partire dalle ore 20; l’area concerto della piazza potrà accogliere circa 800 persone, al superamento di tale limite il varco di accesso sarà chiuso.

Sono disponibili le aree parcheggio gratuite nelle seguenti vie:

Area mercatale (Brodolini e via De Gasperi);

Viale Indipendenza e in via Brindisi (nei pressi dei supermercati presenti);

Via Eschilo, nei pressi del liceo scientifico.

È disponibile il servizio navetta gratuito con il seguente percorso di collegamento “Parcheggi Centro”: partenza da via Brodolini (capolinea) – via Guglielmo Marconi – via Carducci – via E. De Amicis – via Mazzini – via Guglielmo Marconi – via Brodolini.