“Antiquariato in Valle d’Itria” al centro fieristico Ortolini di Martina Franca

Preparatevi a un’esplosione di antiquariato e modernariato. Per la prima volta, la storica manifestazione “Antiquariato in Valle d’Itria” sboccia in una vibrante edizione primaverile, pronta ad accogliervi dal 24 al 27 aprile presso il centro fieristico Ortolini di Martina Franca, aperta dalle 10.00 alle 21.00.

L’appuntamento con i tesori del passato organizzato dall’associazione Arca Promoter, da quest’anno raddoppia. Accanto alla consueta e apprezzata edizione estiva che anima Martina Franca nella settimana di Ferragosto, quest’anno si aggiunge questa imperdibile appuntamento primaverile, anch’esso con ingresso libero e gratuito . Se l’estate porta l’antiquariato nel cuore della città, la primavera lo celebra in una veste inedita e accogliente presso la location del centro fieristico Ortolini.

L’antiquariato a primavera è ancora più bello e noi siamo pronti a dimostrarvelo. Immergetevi per quattro giorni in un universo di oggetti unici, testimoni di epoche passate e pronti a vivere una nuova storia nelle vostre case. Che siate appassionati collezionisti, curiosi alla ricerca di un pezzo speciale o semplicemente amanti del bello, “Antiquariato in Valle d’Itria” edizione primaverile è l’evento che fa per voi.

Vi aspettiamo numerosi al centro fieristico Ortolini di Martina Franca per quattro giornate indimenticabili. Non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità di scoprire gemme del passato in una cornice tutta nuova.

ORARI DI APERTURA “ANTIQUARIATO IN VALLE D’ITRIA”

24 aprile 2025 inaugurazione ore 16.00

25, 26, 27 aprile 2025, dalle ore 10.00 alle 21.00

INGRESSO LIBERO

