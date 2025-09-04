Antimafia, Maiorano: “Norme più rigide per permessi premio ai boss”

Il parlamentare di Fratelli d’ Italia esprime pieno sostegno alla proposta di legge Colosimo”

“Ho sottoscritto con convinzione la proposta di legge presentata dal presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, che interviene con determinazione sul tema dei permessi e dei benefici concessi ai detenuti condannati per reati di stampo mafioso o terrorismo. Non possiamo più permettere che boss e affiliati alle organizzazioni criminali possano usufruire con leggerezza di permessi premio o misure alternative, minando la credibilità dello Stato e mettendo a rischio la sicurezza delle comunità”.

Lo dichiara l’onorevole di Fratelli d’Italia, Giovanni Maiorano, componente della Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“Il testo – prosegue Maiorano – introduce un principio di assoluto buonsenso e di garanzia di legalità: l’obbligo di acquisire preventivamente il parere delle Procure Antimafia competenti. Si tratta di un passo fondamentale per rafforzare l’impianto normativo antimafia e per tutelare la fiducia dei cittadini nello Stato di diritto. La lotta alla criminalità organizzata deve rimanere una priorità assoluta e richiede strumenti rigorosi, coerenti ed efficaci. Per questo motivo ho deciso di sottoscrivere e supportare questa proposta di legge. Nessun premio ai boss, nessuna apertura a chi non si è mai dissociato. Lo stop ai permessi premio, deciso dalla presidente della Commissione Antimafia Chiara Colosimo, è un segnale chiaro e netto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author