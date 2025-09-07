Anticiclone in arrivo: sole e clima stabile in Puglia e Basilicata

L’avanzata dell’anticiclone da ovest verso l’area balcanica garantirà condizioni di stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata almeno fino al 9 settembre. Secondo le previsioni di Francesco Galasso per antennasud.com, il tempo sarà soleggiato con temperature senza variazioni significative: le massime non supereranno i 31 gradi, mentre le minime si manterranno attorno ai 21 gradi, regalando serate e notti fresche.
Un probabile aumento termico è atteso a partire da mercoledì 10, con valori che nelle zone interne potranno raggiungere i 34 gradi. La ventilazione si presenterà spesso moderata, con correnti dai quadranti nord-occidentali percepite in particolare lungo le coste adriatiche.
Guardando oltre, i principali modelli matematici intravedono un calo più marcato delle temperature entro la terza decade del mese, in coincidenza con l’inizio ufficiale dell’autunno. Si tratta però di una tendenza a lungo termine, che necessiterà di ulteriori conferme.
potrebbe interessarti anche
Fabio Mancini: “Giorgio Armani è stato un secondo padre per me”
Palmisano: “Agricoltori del Sud abbandonati da premier Meloni e alleati”
Tributo 630, Confagricoltura: “Nuovo piano per una gestione più equa”
Screening HCV, accordo in Puglia: coinvolti i laboratori privati
Puglia, rinnovata la flotta Trenitalia regionale
“La mia vita da prostituta”: intervista ad Alessia, squillo da trent’anni