Anticiclone in arrivo: sole e clima stabile in Puglia e Basilicata

L’avanzata dell’anticiclone da ovest verso l’area balcanica garantirà condizioni di stabilità atmosferica su Puglia e Basilicata almeno fino al 9 settembre. Secondo le previsioni di Francesco Galasso per antennasud.com, il tempo sarà soleggiato con temperature senza variazioni significative: le massime non supereranno i 31 gradi, mentre le minime si manterranno attorno ai 21 gradi, regalando serate e notti fresche.

Un probabile aumento termico è atteso a partire da mercoledì 10, con valori che nelle zone interne potranno raggiungere i 34 gradi. La ventilazione si presenterà spesso moderata, con correnti dai quadranti nord-occidentali percepite in particolare lungo le coste adriatiche.

Guardando oltre, i principali modelli matematici intravedono un calo più marcato delle temperature entro la terza decade del mese, in coincidenza con l’inizio ufficiale dell’autunno. Si tratta però di una tendenza a lungo termine, che necessiterà di ulteriori conferme.

