CANBERRA (AUSTRALIA) – In Australia vincono i laburisti, battuti i conservatori. Il 59enne Anthony Albanese è il nuovo premier dello Stato dell’Oceania, ma la sua storia comincia dalla Puglia. È figlio di Carlo, un uomo nato a Barletta che in giovinezza ha lavorato come steward su una nave da crociera, la TSS Fairsky della Sitmar Line. In un viaggio del 1962 da Sydney a Southampton ha conosciuto Maryanne Ellery, un’australiana di origini irlandesi con cui ha avuto una fugace relazione.

Dalla storia tra i due nacque Anthony, ma i genitori del futuro premier si separarono dopo poco tempo. Carlo fece ritorno in Italia, mentre la sua compagna e suo figlio tornarono in Australia per condurre la loro normale vita.

Maryanne morì nel 2002, Anthony ha conosciuto suo padre Carlo soltanto nel 2009, cinque anni prima della morte del genitore barlettano. Adesso, a 59 anni, il politico nato in un sobborgo di Sydney è a capo del Paese, ma con un tocco di Barletta e di Puglia nel suo sangue.