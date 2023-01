Anteprima: Cerignola, pronto un nuovo colpo per l’attacco

Colpo di mercato in arrivo in casa Cerignola. Il direttore sportivo dei pugliesi Elio Di Toro, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha raggiunto l’accordo con il calciatore Luigi Semele, classe 2000 della Carrarese ed Ex Sassuolo e Monopoli. Samele era attenzionato da diversi club di Serie C in questa sessione di mercato.

