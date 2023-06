Antenucci sul gong: Bari riagguanta Cagliari e avvicina l’obiettivo

Antenucci entra, segna e regala un pareggio importantissimo al Bari, che vede il traguardo a un passo. Non bisognerà perdere nella gara di ritorno per ritrovare quella A persa nel 2011 e tanto sognata negli ultimi anni. All’Unipol Domus finisce 1-1 dopo un assedio biancorosso a seguito del vantaggio di Lapadula. Un pari che per la mole di gioco creata sta anche stretto al Bari. In cronaca: biancorossi con il 4-3-3 con Morachioli largo a sinistra al fianco di Esposito e Cheddira. Ranieri con Mancosu alle spalle di Lapadula e Luvumbo.

Passa dopo 8 minuti il Cagliari. Traversone di Mancosu per Lapadula che anticipa Dorval e con un colpo di testa in diagonale batte Caprile. Otto minuti più tardi il Bari ha l’occasionissima per pareggiarla: angolo di Esposito, testa di Zuzek lasciato colpevolmente solo e pallone a lato di un soffio. Quattro minuti più tardi è il Cagliari a sfiorare il raddoppio: su calcio d’angolo di Mancosu Deiola colpisce di testa la traversa. Si mangia le mani il Bari al 37′: Mariani va al Var a vedere un tocco con un braccio di Nandez su un cross di Esposito e indica il dischetto. Conclusione centrale di Cheddira che Radunovic respinge. Il primo tempo no dell’attaccante del Bari si conclude al 4′ di recupero, quando tutto solo di testa colpisce di pochissimo a lato.

Nel secondo tempo è ancora assedio biancorosso. Al 4′ verticalizzazione di Zuzek per Cheddira che a tu per tu con Radunovic trova ancora la risposta di piede del portiere del Cagliari. Poi ancora Radunovic al 14′ si oppone da campione all’acrobazia di Benedetti. Doppia occasione Bari sul finire del tempo regolamentare: prima Ceter da pochi passi trova ancora Radunovic sulla sua strada, poi Cheddira a porta vuota, sempre su assist di Ceter calcia addosso a un difensore cagliaritano. Al 2′ di recupero l’episodio chiave: contatto Folorunsho-Altare, l’arbitro va al Var e assegna il calcio di rigore. Antenucci spiazza Radunovic per un gol che sa di liberazione. Domenica adesso, non si dovrà perdere.

CAGLIARI-BARI 1-1 (1-0)

RETI: 9′ Lapadula (C), 90’+5’ rigore Antenucci (B).

CAGLIARI 433: Radunovic, Goldaniga, Mancosu (56’ Prelec), Nandez (87’ Di Pardo), Lapadula (78’ Pavoletti), Deiola, Altare, Zappa, Makoumbou, Azzi, Luvumbo (87’ Obert). Panchina: Aresti, Ciocci, Rog, Viola, Millico, Lella, Barreca, Obert, Kourfalidis. All. Ranieri.

BARI 433: Caprile, Dorval, Zuzek, Vicari, Mazzotta, Maita (73’ Bellomo), Maiello, Benedetti (90’+4’ Molina), Morachioli (78’ Ceter), Cheddira (90’+4’ Antenucci), Esposito (73’ Folorunsho). Panchina: Frattali, Matino, Benali, Botta, Pucino, Bosisio, Mallamo. All. Mignani

ARBITRO: Maurizio Mariani (Aprilia). Assistenti: Daniele Bindoni (Venezia) e Alberto Tegoni (Milano). Quarto Ufficiale: Daniele Chiffi (Padova). VAR: Valerio Marini (Roma1). AVAR: Paolo Valeri (Roma2)

NOTE: Dopo aver provato nel riscaldamento, Valerio Di Cesare è stato costretto a lasciare il posto a Zuzek. Cheddira ha fallito un calcio di rigore al 39′. Angoli 7-11. Recuperi 4’/12’. Stadio ‘Unipol Domus’, Cagliari; sereno, 25°C, terreno in ottime condizioni; circa 16.000 spettatori (326 tifosi ospiti)

