Antenucci: “Io e la mia famiglia stiamo bene a Bari”

Attualità, Lecce

Lecce, È Luigi Vitale il nuovo presidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali

LECCE- E’ Luigi Vitale il nuovo presidente del Collegio di Lecce di FIAIP per il quadriennio 2021/2025. Luigi Vitale, 54 anni, ha ricoperto la carica di presidente provinciale già dal 2007 al 2018 e lavora come agente e consulente immobiliare da oltre 30 anni. Una fedeltà premiata dai colleghi che lo hanno votato, scegliendolo nuovamente come presidente per sostenere e difendere la categoria. “Sono molto contento per la mia elezione - ha detto il neo presidente Vitale, ringraziando i colleghi per gli attestati di stima. Sono certo che insieme sapremo fare un buon lavoro di squadra a vantaggio della categoria. La lotta all’abusivismo è una delle attività che porterò avanti, onorando la trasparenza e la correttezza delle mediazioni condotte da agenti qualificati e professionali: la Federazione a livello nazionale, regionale e provinciale svolge un lavoro essenziale nella tutela della categoria degli agenti immobiliari. C’è sempre molto da fare e non bisogna abbassare la guardia nella difesa della nostra professione. Fondamentale è ancora valorizzare e trasmettere il ruolo dell’agente immobiliare aderente a FIAIP, che grazie al protocollo ‘Una FIAIP’ può offrire ai consumatori garanzie nell’affidabilità e nella chiarezza delle procedure di intermediazione immobiliare”. Gli spazi di lavoro sono tanti e il presidente Vitale ha intenzione di coinvolgere anche altre Istituzioni per tutelare la professione: “un altro obiettivo che cercherò di portare avanti nel mio mandato è quello della salvaguardia e del riconoscimento dell’attività specifica degli Agenti Immobiliari Turistici, utilizzando gli strumenti e le piattaforme messe a disposizione dalla Regione Puglia, nell’offerta turistica e nelle case vacanza , con la richiesta di inserimento del C.I.O. (Codice Identificativo Operatore ). Tale codice sarà utile e indispensabile per difendere il consumatore/ turista , garantendo la reale offerta turistica, senza rischi nè brutte sorprese. Anche in questo caso si potrà tutelare il lavoro dell’agente/professionista che esercita regolarmente l’attività rispetto a quello degli abusivi. Il C.I.O. sarà infatti richiesto in abbinamento al C.I.S ( Codice Identificativo Strutture) già obbligatorio per le strutture ricettive non alberghiere”. Sono tante le iniziative che cercherò di sviluppare - conclude Vitale – e, certamente, non mancherà un’attenzione particolare alla formazione , perché quella degli agenti immobiliari è una professione in continua evoluzione che deve essere perciò sempre al passo con i tempi. Avvalendoci della collaborazione della Camera di Commercio di Lecce e di altri enti specifici potremo così offrire un ventaglio di offerte formative importanti ai professionisti del settore”.