Antennasud, diretta elettorale dalle 14 di lunedì

BARI – AntennaSud seguirà con una maratona televisiva elettorale lo spoglio per le amministrative in tutti i comuni pugliesi. Particolare attenzione ai due capoluoghi di provincia, Taranto e Barletta, senza trascurare tutti gli altri comuni che si apprestano a rinnovare il consiglio comunale.

Un imponente schieramento di uomini e mezzi, quello messo in campo dal Gruppo Editoriale Domenico Distante, con collegamenti i diretta dai comitati elettorali, undici giornalisti dislocati sul territorio regionale per fornire in tempo reale aggiornamenti sui dati e considerazioni dei candidati.

Tutto sarà coordinato dagli studi di Bari di AntennaSud. Appuntamento alle 14 di domani (lunedì 13 giugno) sul 14 del DTT, in streaming su www.antennasud.com e sulle nostre pagine social.