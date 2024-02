Antenna Sud, speciale 74° Festival di Sanremo

Il 74° Festival di Sanremo si svela attraverso le frequenze di Antenna Sud: trasmissioni in diretta, opinioni degli ospiti in studio e analisi approfondite sui partecipanti, con particolare attenzione a Puglia e Basilicata.

Dal 6 al 10 febbraio 2024, alle 15:00, sintonizzatevi sui nostri canali per vivere l’evento guidati da Francesco Molinaro e Antonio Bucci, con Antonella Fazio in collegamento diretto da Sanremo. Non perdete le tendenze sociali e i commenti degli utenti curati da Valeria Castagna.

Seguiteci sul canale 14 del DTT, in streaming su www.antennasud.com e sulla nostra pagina Facebook ufficiale per restare sempre aggiornati. Qui, inoltre, potrete rileggere le notizie o rivedere i contributi realizzati nel corso della settimana sanremese.

