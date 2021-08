ANTENNA SUD REGINA DELLA SERIE C

Un altro importante traguardo del gruppo Editoriale Domenico Distante

Antenna Sud, ancora una volta in esclusiva, si è aggiudicata dalla Lega Pro i diritti in esclusiva di 36 partite in diretta, 228 differite, studio-stadio e interviste post partita delle nostre 6 squadre di serie C. Insomma tutto quello che una TV può offrire agli appassionati di calcio della nostra regione, in onda sul digitale terrestre.

La redazione sportiva di Antenna Sud vi farà vivere le emozioni delle nostre squadre, gratuitamente. Tutti i fine settimana ci sarà un appuntamento da vivere insieme.

Dirette televisive integrali (6 per ogni squadra)

Differite televisive (di tutte le squadre e di ogni partita)

Formula studio/stadio di tutte le sfide delle nostre pugliesi;

Trasmissione ANTEPRIMA C DI CALCIO” per vivere la vigilia delle sfide;

Trasmissione “TRIBUNA CENTRALE” per seguire i live;

Domenica sera “TUTTOCALCIOPUGLIA” per rivedere tutti i gol del fine settimana;

“C di Calcio” ogni mercoledì per i commenti e le anticipazioni;

Bari, Fidelis Andria, Foggia, Monopoli, Taranto e Virtus Francavilla saranno le grandi protagoniste sui nostri canali.

Uno sforzo imprenditoriale per sposare una grande passione quella che accomuna Antenna Sud ai numerosissimi tifosi pugliesi in una stagione incredibile in cui ben 6 societa’ parlano pugliese.

Antenna Sud: la “Casa del Calcio pugliese”.