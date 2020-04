Antenna Sud raddoppia le sue fasce informative

Condividi

"Ora più che mai l'informazione per noi è importante”

Da lunedì 6 aprile, Antenna Sud raddoppia. Il palinsesto si arricchisce delle breaking news, a partire dal mattino alle 10, alle 13 e infine con il tg serale delle 23.30. L’emergenza Coronavirus e la necessità di offrire una informazione sempre più puntuale e di qualità al riparo dalle fake news che circolano in rete sull’argomento, ci impone un cambio del palinsesto. Oltre alle cronache sull’andamento della pandemia, l’intensificazione delle fasce informative consentirà di offrire un servizio più puntuale e aggiornato con informazioni e servizi che aiutano a orientarsi nei giorni della quarantena, il racconto di storie e di personaggi, le attività che in tempo reale si svolgono in questi giorni difficili e tutto quello che accade in Puglia. Le tre fasce informative andranno ad aggiungersi alle news delle 7.00, delle 13.55 e delle ore 20.00.

L’emittente televisiva pugliese sarà presente anche sulla pagina Fb con aggiornamenti in tempo reale, notizie, novità e approfondimenti dalle varie province pugliesi.

Antenna Sud è sul 13. L'informazione per noi è un valore.