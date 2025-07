Antenna Sud – La Fidelis Andria punta Giardino del Parma

La Fidelis Andria, secondo quanto appreso da Antenna Sud, sta provando a chiudere un importante colpo under. Le attenzioni del direttore sportivo Gianni Califano si sono concentrate su Andrea Giardino, portiere classe 2008 del Parma. La Fidelis lo vorrebbe in prestito per una stagione.

