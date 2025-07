Antenna Sud, “In Prima Linea” sul caso Carlo Legrottaglie

Il caso del brigadiere capo Carlo Legrottaglie sarà al centro della prossima puntata del programma In Prima Linea, in onda venerdì 18 luglio alle 21:15 su Antenna Sud, canale 14 del digitale terrestre e in streaming online.

La trasmissione, curata dal giornalista Gianni Sebastio, si concentrerà sul tema “Caso Br. Capo Legrottaglie Carlo, atto dovuto e tutele”, con il contributo di rappresentanti sindacali e delle forze dell’ordine. Saranno ospiti in studio Antonio Gemini (secondo vicesegretario regionale USIF Puglia), Daniele Somma (segretario provinciale USIF Brindisi), Massimo Borrello (segretario generale regionale aggiunto USIC Puglia), Paolo Pietro Mola (segretario provinciale UILPA Polizia Penitenziaria Brindisi) e Giuseppe Palmisano (segretario generale provinciale UIL Polizia di Stato Brindisi).

La puntata si propone di approfondire gli aspetti giuridici e sindacali legati alla vicenda che ha coinvolto il brigadiere, offrendo una riflessione sull’importanza delle tutele per chi opera in divisa e sulla necessità di garantire sempre un giusto equilibrio tra doveri istituzionali e diritti individuali.

In Prima Linea si conferma spazio di confronto e approfondimento, dando voce alle testimonianze di chi vive quotidianamente in prima persona i temi della sicurezza, della giustizia e del servizio pubblico.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale www.antennasud.com/streaming e sull’app dedicata, disponibile al link linktr.ee/antennasud.

