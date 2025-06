Foggia, avanza Marco Amelia per la panchina: in settimana l’incontro decisivo

Il Foggia sta proseguendo nei casting per il nuovo direttore sportivo e il nuovo allenatore. Come anticipato da Antenna Sud nelle ultime ore ha preso consistenza l’ipotesi Alessandro Pizzoli per la carica di ds mentre crescono le quotazioni di Marco Amelia per la panchina. L’ex portiere della nazionale italiana negli ultimi anni è stato protagonista soprattutto su panchine di Serie D, tra queste Prato e Olbia. Amelia in ogni caso non è l’unico candidato per la panchina rossonera.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author