“Annuntio vobis gaudium magnum”, Mons. Satriano nuovo Arcivescovo di Bari-Bitonto?

Potrebbe essere mons. Giuseppe Satriano il prossimo Arcivescovo di Bari-Bitonto, l'annuncio verrà dato a mezzogiorno ai vicari della diocesi radunati in cattedrale. Satriano nato a Brindisi l'8 settembre del 1960, dopo la maturità scientifica ha frequentato il seminario regionale Pio XI di Molfetta. Nel 2005 ha conseguito il baccalaureato e poi nel 2012, presso il Pontificio ateneo Regina Apostolorum di Roma, la licenza in bioetica. E' stato ordinato sacerdote il 28 settembre 1985 dall'arcivescovo di Brindisi-Ostuni Settimio. Nel suo curriculum anche tre anni di missione Fidei Donum in Kenya, dove vi è ritornato il 9 gennaio 2016 da vescovo per consacrare una chiesa costruita con i fondi raccolti cinque anni prima nell’arcidiocesi brindisina. Nel 2001 ha ricoperto l'incarico di rettore del seminario diocesano e nel 2003 è stato nominato vicario generale dell’arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e vicario episcopale per il clero e la vita consacrata. Il 15 luglio del 2014 è stato scelto da Papa Francesco come arcivescovo di Rossano-Cariati ricevendo tre mesi dopo l’ordinazione episcopale nella cattedrale di Brindisi per l'imposizione delle mani del cardinale Salvatore De Giorgi, arcivescovo emerito di Palermo, e di Domenico Caliandro e Rocco Talucci, rispettivamente arcivescovo e arcivescovo emerito di Brindisi.

Mons. Satriano potrebbe, quindi, occupare la Cattedra occupata fino ad oggi dall'arcivescovo Mons. Francesco Cacucci che nel 2018, al compimento del 75º anno di età, ha presentato la rinuncia al governo pastorale della sede di Bari-Bitonto ma papa Francesco lo ha poi confermato per altri due anni alla guida dell'arcidiocesi.