Lecce- A margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, dall’on. Mauro D’Attis arrivano parole che richiamano ad un rispetto dei ruoli e competenze: “L’apertura di questo anno giudiziario coincide con il dibattito sulle scelte che il parlamento sarà chiamato a fare a partire proprio dalla riforma della giustizia avviata nella legislatura precedente e che dovrà completarsi, possibilmente, nella legislatura in corso. Le recenti elezioni hanno affidato al governo Meloni il compito di proporre e al nuovo parlamento di approvare anche le leggi in materia di giustizia. Nel rispetto dei compiti assegnati dalla Costituzione, occorre procedere speditamente verso una riforma che segua il disegno tratteggiato dal ministro Nordio, assicurando ai cittadini le garanzie giuridiche e politiche necessarie alla piena tutela dei diritti e delle libertà degli individui da qualsiasi abuso o arbitrio da parte di chi esercita il potere. Detto ciò, apprezzando il costante e continuo lavoro del sistema giudiziario coordinato dalla Corte d’Appello di Lecce, auspico il consolidamento di un rapporto coerente e rispettoso delle reciproche sfere di competenza tra i poteri dello Stato ed in particolare tra la funzione legislativa e quella giurisdizionale”.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

