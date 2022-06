TRANI – Trani e il Comando Provinciale dei Carabinieri festeggiano il 208° anniversario dalla fondazione dell’Arma. Cerimonia in piazza Duomo, nella suggestiva cornice con Cattedrale a vista, ma anche un’occasione per celebrare il lavoro delle forze dell’ordine. Primo festeggiamento per i Carabinieri della BAT, in autonomia da circa un anno e per la prima volta partecipi ai festeggiamenti per l’anniversario.

La BAT resta una provincia che ha un bisogno notevole di autorità, un territorio circoscritto ma molto attivo sotto il profilo della criminalità. Il bilancio, finora, è positivo, a prescindere dalle celebrazioni in piazza Duomo a Trani.