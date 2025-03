Anni di insulti e minacce al figlio perché omosessuale: padre a processo

LECCE – Avrebbe sottoposto il figlio a anni di maltrattamenti e minacce a causa del suo orientamento sessuale. Per questo, un uomo residente in Salento andrà a processo con rito immediato, come disposto dal gip di Lecce, Angelo Zizzari.

Le indagini della Procura sono scattate dopo la denuncia presentata il 14 gennaio dal giovane, assistito dall’avvocato Alessandra Assunta Luchina. Stando alla ricostruzione dell’accusa, gli abusi psicologici e le vessazioni sarebbero iniziati fin dall’infanzia del ragazzo, con insulti e atteggiamenti denigratori da parte del padre. Il processo avrà inizio il prossimo 4 giugno.

