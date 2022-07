TARANTO – In tanti hanno atteso la sua uscita, cellulari alla mano con flash pronti ad immortalarla nelle “storie” sui social network. Anna Tatangelo in concerto per la prima data del Summer Festival al lido Mon Reve di Taranto con il supporto di Programma Sviluppo. Dalle canzoni degli esordi sino ai grandi successi anche di altri artisti come Pino Daniele e Mogol. Pochi selfie con il pubblico e nessuna intervista. Prima di arrivare a Taranto ha cenato a Bari e ha lasciato il capoluogo ionico subito dopo l’esibizione