Anm Bari, irrealizzabili i processi nelle palestre o sale cinematografiche

Irrealistico prospettare per la celebrazione dei processi altri immobili, come addirittura quelli destinati ad usi sportivi, promozionali o cinematografici. Ambienti che secondo l’Associazione Nazionale Magistrati non sono consoni alle funzioni giudiziarie, privi di requisiti tecnici, collegamenti e reti, oltre che dispositivi di sicurezza e arredi compatibili con lo svolgimento delle udienze penali. In una nota la giunta distrettuale dell'Anm di Bari repliche alle richieste degli avvocati penalisti. Per i magistrati baresi sono "irrealizzabili" anche le proposte di utilizzo delle ex sezioni distaccate di Modugno e Rutigliano. Sedi restituite ai Comuni che non possono essere occupate senza dar corso ad un complesso iter ministeriale fatto di procedure amministrative e traslochi. L'Associazione definisce "inattuabile” la proposta di fissare udienze di pomeriggio, sia perché per l'emergenza sanitaria sono garantiti "solo minimi presidi di cancelleria" con molti lavoratori in smart working o congedo, sia "per la mole delle necessarie notifiche da effettuare". "Va, invece, apprezzata l'apertura dell'Organismo Congressuale Forense e della maggior parte degli avvocati, che hanno riconosciuto l'utilità dell'udienza telematica da remoto, strumento che, in questa delicata fase di emergenza, permetterebbe certamente di aumentare significativamente il numero dei processi trattabili".