TARANTO- “I cittadini che dovessero trovare un animale selvatico ferito potranno chiamare il Wwf Taranto al numero verde 800954446, attivo tutta la giornata, o in alternativa al 3715818471. Il servizio è completamente gratuito”. Lo ha detto in una nota Laura Di Santo, assessore all’Ambiente del comune di Taranto, annunciando che sarà il Wwf Taranto a gestire il recupero e l’assistenza degli animali selvatici feriti. L’assessore all’Ambiente dopo una ricognizione che ha visto partecipe anche l’assessore alla Polizia locale Cosimo Ciraci, ha dato indirizzo alla sua direzione affinché individuasse un operatore adeguato alla delicata natura del servizio.

“Alla telefonata risponderà un operatore che, acquisite tutte le informazioni necessarie, rapidamente si recherà sul posto per il recupero, il soccorso e il trasporto dell’esemplare. Al cittadino è richiesto solo di rimanere sul posto per guidare i volontari o per avvisarli in caso ci siano sviluppi che rendano inutile l’intervento, per esempio se l’animale, sebbene ferito, si sia allontanato”.

Gli operatori del Wwf Taranto provvederanno a effettuare un primo soccorso veterinario per poi, in base alle condizioni dell’animale, provvedere al suo rilascio in libertà o trasferirlo al “Centro di recupero animali selvatici” di Manduria dove riceverà le cure del caso e si provvederà alla sua riabilitazione.

La Polizia locale, spesso destinataria di segnalazioni di questo tipo da parte dei cittadini, ha garantito la più ampia collaborazione per smistare le telefonate al servizio gestito dal Wwf.