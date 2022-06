LECCE – Tra gli effetti del post pandemia, purtroppo c’è stata anche l’escalation di abbandoni o rinunce di proprietà di animali, l’Enpa Puglia riferisce che stanno risentendo di molte adozioni fatte spesso superficialmente nel periodo del lockdown. A questo fenomeno si aggiunge anche una richiesta di aiuto sempre più frequente di proprietari che sono in forte difficoltà economica. I volontari sono allo stremo e le amministrazioni comunali non hanno strutture per accogliere i tanti animali, una situazione che si sta verificando anche in provincia di Lecce.