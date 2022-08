“Purtroppo la situazione sui rincari dell’energia è drammatica, e chi l’ha causata anziché chiedere scusa, ancora pretende di dare soluzioni“. Lo dichiara l’onorevole Nunzio Angiola, candidato al Senato in Puglia per Azione-Italia Viva-Calenda. “Mi riferisco agli esponenti del Partito di Conte come Patty L’abbate, che parla di energia e propone il tetto al costo del gas. Mentre Calenda chiede a tutto il governo di fermarsi e trovare subito una soluzione, qual è la proposta concreta che fa la senatrice Patty L’Abbate per risolvere la crisi energetica che a ottobre dovranno affrontare le nostre imprese? Quella di generare energia con cio che ha reso famosa Patty L’Abbate in tutta italia, il famigerato caccabus? Basta slogan, adesso serietà“, conclude l’onorevole Angiola.