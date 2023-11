BARI – Ha risposto alle domande del gip Elio Sannicandro, ex direttore di Asset Puglia ed ex soggetto

attuatore della commissione per il dissesto idrogeologico della Regione Puglia, da martedì interdetto dall’esercizio della

funzione pubblica, perché accusato di aver intascato tangenti per 60mila euro dall’imprenditore di Lucera

Antonio Di Carlo, per permettergli di vincere un appalto. “Ha detto nettamente di non aver ricevuto denaro né offerte

di denaro – ha spiegato il suo avvocato, Michele Laforgia – e ha sottolineato come i rapporti con l’imprenditore siano stati

occasionali. Non si sono mai sentiti, non si sono mai visti da soli e non ci sono stati altri incontri a parte quelli contenuti

nel fascicolo delle indagini”. “Tutto ciò che Sannicandro ha fatto – ha aggiunto Laforgia – rientra nelle attività

fisiologiche della sua funzione. Credo che le cose siano state chiarite”. (Ansa)

