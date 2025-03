Angelo Sacco nella storia: primo materano a conquistare la Six Star Medal

L’atleta amatoriale Angelo Sacco è diventato il primo materano a ricevere la prestigiosa Six Star Medal, riconoscimento assegnato a chi completa tutte le sei maratone del circuito Abbott World Marathon Majors.

Dopo aver corso le maratone di New York, Boston, Chicago, Berlino e Londra, oggi Sacco ha completato la Maratona di Tokyo, ultima tappa del suo straordinario percorso. Un’impresa che lo colloca tra i pochi atleti italiani a raggiungere questo traguardo.

Con l’inserimento della Maratona di Sydney nel circuito dal 2025, il numero delle World Marathon Majors salirà a sette. Sacco ha già annunciato la sua partecipazione, rendendo la sua sfida ancora più significativa.

Il suo percorso è una fonte di ispirazione per gli amanti della corsa e dimostra che passione e dedizione possono portare a risultati eccezionali anche a livello amatoriale. Nel 2025, oltre a Sydney, il runner materano ha in programma nuove avventure sportive, anche in bicicletta, sua altra grande passione.

Ad ogni traguardo, Angelo Sacco porta con orgoglio il nome di Matera, indossando sempre un segno della sua città nelle sue gare internazionali.

