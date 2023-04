Angelo Bonelli, malore in aula: annullati anche gli impegni elettorali in Puglia

Il deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha accusato un malore in Aula dopo le dichiarazioni di voto sul Def. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha sospeso la seduta per alcuni minuti. Bonelli è stato portato in infermeria su una carrozzina. Il deputato è cosciente. Annullati tutti gli appuntamenti elettorali previsti in giornata.

